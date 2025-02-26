Kamu işçisi zam pazarlığı başlıyor

Türk-İş ve Hak-İş, geçen sene olduğu gibi bu sene de masaya birlikte oturacak.



İki konfederasyon başta zam oranı olmak üzere özlük haklarına ilişkin pek çok başlıkta taleplerini belirledi.



Konfederasyonlar beklentilerini, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sunacak.



Işıkhan, işçilerin talebini aldıktan sonra işveren tarafı TÜHİS'ten de teklif isteyecek.



Daha sonra Bakanlık, takvim açıklayacak ve resmi görüşmeler başlayacak.



Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilerin zam oranı netleşecek .