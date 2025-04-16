Kamu işçisinin zam pazarlığı: Görüşme sonrası Türk-İş'ten açıklama

HAK-İş ve Türk-İş'in ortak hazırladığı zam teklifini 25 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasının ardından gözler işveren tarafına yani Türk Ağır Sanayii & Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrilmişti.



İşçilerin teklifi üzerine çalışan TÜHİS temsilcileri, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yetkilileriyle görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki görüşme sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu.

Maddeler üzerinde müzakereler yürüttüklerini belirten Ağar, 24 Nisan'da tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

Ağar, bir sonraki toplantıda işveren tarafının teklif vermesini beklemediklerini söyleyen Ağar, "Hemen sonuçlanacak bir süreç değil." dedi.

KAMU İŞÇİSİNİN TALEPLERİ NE?



Kamu işçileri günlük en düşük ücretin, bin 800 liraya yükseltilmesini istiyor. Bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam talep edildi.

Diğer altı aylık dönemler içinse yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi isteniyor.

