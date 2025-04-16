Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün

HAK-İş ve Türk-İş'in ortak hazırladığı zam teklifini 25 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasının ardından gözler işveren tarafına yani TÜHİS'e çevrilmişti.



İşçilerin teklifi üzerine çalışan TÜHİS temsilcileri saat 14.00'te Hak-İş ve Türk-İş ile görüşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki görüşmede, kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in ilk zam teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor.

KAMU İŞÇİSİNİN TALEPLERİ NE?



Kamu işçileri günlük en düşük ücretin, bin 800 liraya yükseltilmesini istiyor. Bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam talep edildi.

Diğer altı aylık dönemler içinse yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi isteniyor.

