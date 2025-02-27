Kamu işçisinin zam talebi belli oldu

Kamu işçilerinin zam pazarlığı başladı.



Türk-İş ile Hak-İş, kamu işçilerinin zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti.

İşçiler, en düşük ücretin günlük bin 800 liraya yükseltilmesini talep etti.



İlk 6 ay için bin 800 liranın üzerine yüzde 50 zam istendi. Diğer 6 aylar için de yüzde 25 artı refah payı talep edildi.

Toplu sözleşme Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor.



SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?



Işıkhan, işçilerin talebini aldıktan sonra işveren tarafı TÜHİS'ten de teklif isteyecek.



Daha sonra Bakanlık, takvim açıklayacak ve resmi görüşmeler başlayacak.



Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilerin zam oranı netleşecek .

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR



Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.



Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.