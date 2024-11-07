Kamu Ödeme Geçidi sistemi yenilendi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kamu kurumlarının e-Devlet üzerinde kartla ödeme almasını hızlı ve güvenli hale getiren Kamu Ödeme Geçidi altyapısının yenilendiği belirtildi.



Yeni altyapı ile kamu hizmeti veren kurumların BKM ile doğrudan entegrasyonu sağlandı. Açıklamada, vatandaşların ödemelerinde oluşabilecek teknik aksaklık olasılıklarını ortadan kaldırarak ödemelerini kolaylaştırdığı ve kamu kurumlarına da verimlilik ve tasarruf imkanı sunduğu aktarıldı.



Sistemde aralarında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Karayolları Genel Müdürlüğü - HGS, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, MüzeKart, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, otoyol şirketleri, belediyeler ve iştirakleri gibi önemli kurumların yer alıyor.



Yakın zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı gibi kamu yararına çalışan kuruluşlarda dahil edildi.



Açıklamada, 180 farklı kurumun bu altyapı ile internet üzerinden ödeme almaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

