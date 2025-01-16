Kamu ödemeleri için yerli kart kararı
Türkiye’nin milli ödeme sistemi olan TROY için Resmi Gazete’de bir karar yayımlandı. Buna göre kamu bankaları ve kurumları artık yerli kartlara öncelik verecek. Emekli maaşı, öğrenci ve esnaf destekleri bu kartlar ile yapılacak.
Kamu kuruluşlarında yerli kartlara öncelik verilecek. Milli ödeme sistemi TROY, kurumların mali işlemlerinde kullanılacak.
"Türkiye'de Yerleşik ve Faaliyet İznini Haiz Kartlı Sistem Kuruluşlarınca Çıkarılan Kartların Kullanımı ile İlgili 2025/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar ile kaynakların milli ekonomi içerisinde kalması, ekonomik risklerin asgariye indirilmesi ve güvenliğe önem verildiği belirtildi.
HANGİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK?
- Personele yapılacak özlük ödemeleri
- Emekli aylıkları
- Avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler
- Sosyal yardım ödemeleri
- Öğrencilere yapılacak burs ve kredi ödemeleri
- Çiftçi, esnaf ve benzeri meslek gruplarına yapılacak destek ve teşvik ödemeleri
- Toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartları gibi kartlara yapılan ödemeler
Kişi veya kurumlara verilecek ya da yenilenecek banka kartı veya kredi kartlarında da kullanıcı tarafından aksi talep edilmedikçe yerli kartlara öncelik verilecek.
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