Kamu Personeli Danışma Kurulu 26 Kasım'da toplanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.



Toplantı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının temsilcilerinin katılımıyla "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği" temasıyla gerçekleşecek.



Toplantıyla, kamu görevlilerinin ve kamu personel yönetiminin daha etkin ve daha dinamik bir işleyişe kavuşması amaçlanıyor.