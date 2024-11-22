Kamu Personeli Danışma Kurulu 26 Kasım'da toplanacak

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 26 Kasım'da gerçekleşecek.

Kamu Personeli Danışma Kurulu 26 Kasım'da toplanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Toplantı,  kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının temsilcilerinin katılımıyla "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği" temasıyla gerçekleşecek.

Toplantıyla, kamu görevlilerinin ve kamu personel yönetiminin daha etkin ve daha dinamik bir işleyişe kavuşması amaçlanıyor.

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