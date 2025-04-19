Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 75'i aştı

Memur-Sen tarafından 41 ülkeden 50 konfederasyon, 3 uluslararası örgüt ve 200 sendikacının katılımıyla Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi düzenlendi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşen kongrede, dünyada sosyal adaletin düzeyi ve dijitalleşmenin emeğin karşısındaki etkisine vurgu yapıldı.



Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak için çok mücadele ettiklerini söyleyen Işıkhan, sendikalı kamu personel sayısının 2002'de 650 bin iken bugün 2,3 milyona yükseldiğini açıkladı.



Işıkhan, "Kamuda sendikalaşma oranı 2002'de yüzde 50'den bugün yüzde 75,2'ye yükselmiş durumda. Çalışanlarımızın ve sendikaların güçlenmesi için önemli çalışmalar yaptık. Ayrıca memurlarımıza toplu sözleşme hakkını anayasal güvence altına aldık; mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin çalışma hayatına ilişkin yanlış bilgilerin yer aldığı raporlar dikkate alındığını ifade eden Işıkhan, "Bunları doğru bulmadığımızı buradan ifade etmek istiyorum. 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan eden bir ülkeyi çalışma hayatı bakımından kötü ülkeler arasında saymak haksızlıktır." dedi.