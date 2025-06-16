Kamyon şoförü olmak için İngilizce kuralı gerekecek

ABD'de yabancı uyruklu kamyon sürücülerinin 25 Haziran'a kadar İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri gerekecek. ABD'li yetkililer, ticari sürücü belgesi sahiplerinin dili yeterince bilmedikleri için trafiğe çıkmalarını engellemek için yeşil ışık yakacak.



Normalde sürücü sıkıntısı çeken büyük kamyon şirketleri, güvenlik gerekçelerini öne sürerek bu değişikliğin yapılması için bastırıyorlardı. Trump yönetimi, Federal Motorlu Taşıyıcılar Güvenlik İdaresi'nin 2016 yılında çıkardığı ve İngilizce dil yeterliliğinin olmamasını bir sürücüyü hizmet dışı bırakma nedeni olarak askıya alan bir yönergeyi iptal etti.



Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, 20 Mayıs'ta Austin, Teksas'ta düzenlenen bir etkinlik sırasında emri imzalarken "Önce Amerika demek önce güvenlik demektir Amerikalılar, trafik işaretlerimizi anlayabilen ve yorumlayabilen kamyoncularla birlikte yollarda çok daha güvende olurlar." dedi.



İNGİLİZCE BİLMEYENLER TEHLİKELİ Mİ?



İngilizce bilmeyen sürücülerin daha tehlikeli olduğuna dair kesin bir veri yok. Taraflar, her yıl dil bilen sürücülerin karıştığı on binlerce büyük kamyon kazası arasında İngilizce bilmeyenlerin neden olduğu birkaç kaza anekdotuna işaret ediyor.



KAPASİTE AZALTILMAK İSTENİYOR



Uzun zamandır yürürlükte olan ancak 2016 yönetmeliğinden önce dengesiz bir şekilde uygulanan dil yeterliliği kuralını uygulama gayreti, üç yıldan uzun bir süredir benzeri görülmemiş bir çöküş yaşayan sektörde kamyon taşımacılığı kapasitesini azaltmakla ilgili olduğu iddia ediliyor.



BİRÇOK SÜRÜCÜ HİZMET DIŞI KALABİLİR



Potansiyel olarak hizmet dışı bırakılan sürücü sayısı çok fazla olabilir. Duffy, Austin'deki etkinlik sırasında 2015 yılında 99 binde fazla sürücünün İngilizce yeterlilik ihlali yaptığını ve bunlardan sadece bininin hizmet dışı bırakıldığını söyledi.



2016 direktifinden sonra, bu tür ihlallerin sayısı geçen yıl 10 bine düştü ve hiçbir lisanslı sürücü sistemden çıkarılmadı.



