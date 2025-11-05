Kanada, ABD'ye yenilecek mi? Tarihi bütçe açığı oluşacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada ekonomisini dönüştürmek ve ABD'nin gümrük vergileriyle başa çıkmak için iddialı bir plan içeren ilk federal bütçesini sundu.

Hükümet tarafından "yatırım bütçesi" olarak adlandırılan mali plan, Kanada'nın bütçe açığını 78 milyar Kanada doları (55,3 milyar ABD doları) artırarak tarihin en büyük ikinci açığına ulaştırıyor.

Harcamalar, önümüzdeki beş yıl içinde Kanada'ya 1 trilyon Kanada doları yatırım çekmeyi amaçlayan planlarla dengeleniyor.

Ancak bütçe, önümüzdeki yıllarda federal işgücünün yaklaşık yüzde 10 oranında azaltılması da dahil olmak üzere kesintileri de içeriyor.