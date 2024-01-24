Kanada Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu

Kanada Merkez Bankası 2024'ün ilk faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda son 22 yılın en yüksek oranı olan yüzde 5 seviyesinde sabit bıraktı.



BoC'den yapılan açıklamada, bankanın parasal sıkılaştırma politikasını sürdürdüğü belirtildi.



Çoğu ekonomide enflasyonun kademeli olarak azalmasıyla küresel ekonomik büyümenin yavaşlamaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Kanada'da da ekonomik büyümenin 2023'ün ortasından bu yana durduğu ve muhtemelen 2024'ün ilk çeyreğine kadar sıfıra yakın kalacağı kaydedildi.



Açıklamada, ekonomik büyümenin 2024'ün ortalarında kademeli olarak güçlenmesinin beklendiği, 2024'ün ikinci yarısında hane halkı harcamalarının muhtemelen artacağı ve toparlanan dış talep sayesinde ihracat ve yatırımların hızlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.



Tüketici enflasyonunun geçen yılı yüzde 3,4 seviyesinde tamamladığı anımsatılan açıklamada, enflasyonun bu yılın ilk yarısında 3'e yakın kalması ardından kademeli olarak gevşemesi ve 2025'te yüzde 2 hedefine dönmesinin beklendiği vurgulandı.



Açıklamada, talepteki yavaşlamanın fiyat baskılarını azaltması ve kurumsal fiyatlama davranışlarının normalleşmesine rağmen temel enflasyon göstergelerinin kalıcı bir düşüş göstermediği belirtildi.



Genel görünüm göz önüne alındığında, politika faizinin yüzde 5'te tutulmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, enflasyonun görünümüne yönelik riskler ve özellikle de temel enflasyondaki kalıcılık konusunda endişeli olunduğu ifade edildi.



Açıklamada, çekirdek enflasyonda daha fazla ve sürekli bir gevşeme görmek istendiği, ekonomideki arz ve talep arasındaki denge, enflasyon beklentileri, ücret artışı ve kurumsal fiyatlama davranışlarına odaklanmaya devam edildiği vurgulandı.



BOC SON 4 TOPLANTIDA FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ



Kanada'da enflasyon 2022'de yüzde 8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, BoC enflasyonu hedefe geri döndürmek için Mart 2022'den bu yana 10 kez faiz artışına gitmişti.



Temmuz 2023'teki toplantısında 25 baz puanlık artış gerçekleştiren banka, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkarmıştı.



Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında politika faizini değiştirmeyen banka, bugünkü toplantısında da faizi sabit tuttu.

