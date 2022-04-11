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Kanada'da konut krizi: Yabancılara konut satışı yasaklanıyor

Kanada'da hükümet yabancılara 2 yıl boyunca konut satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Söz konusu tasarı artan fiyatlar nedeniyle ev almakta zorlanan Kanadalıları korumayı amaçlıyor.

Haberler - NTV Haber 11.04.2022 - 11:22

Kanada'da konut krizi: Yabancılara konut satışı yasaklanıyor

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'da ev fiyatları son bir yılda yüzde 20, son iki yılda yüzde 50 arttı.

Bu yükselişte Kanada Merkez Bankası'nın 2020 sonrasında pandemiyle mücadele için faizleri indirmesi etkili oldu.

Faizlerin düşmesiyle konut talebinde artış yaşandı.

Yabancıya satış yasağı dışında Kanada hükümeti ayrıca ev alıp aynı evi bir sene içinde satanlardan kesilen vergiyi de artıracak.

Bu vergi artışıyla yatırım amaçlı talebin kısılıp ilk evini alacaklar için piyasanın rahatlatılması hedefleniyor.

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