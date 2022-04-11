Kanada'da konut krizi: Yabancılara konut satışı yasaklanıyor

Kanada'da ev fiyatları son bir yılda yüzde 20, son iki yılda yüzde 50 arttı.

Bu yükselişte Kanada Merkez Bankası'nın 2020 sonrasında pandemiyle mücadele için faizleri indirmesi etkili oldu.

Faizlerin düşmesiyle konut talebinde artış yaşandı.

Yabancıya satış yasağı dışında Kanada hükümeti ayrıca ev alıp aynı evi bir sene içinde satanlardan kesilen vergiyi de artıracak.

Bu vergi artışıyla yatırım amaçlı talebin kısılıp ilk evini alacaklar için piyasanın rahatlatılması hedefleniyor.