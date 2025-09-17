Kanada'dan faiz kararı: 25 baz puan düşürüldü

Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini yüzde 2,75'ten yüzde 2,50'ye indirdi.



Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan düşürüldüğü bildirildi.



Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,50, banka faizinin yüzde 2,75 ve mevduat faizinin yüzde 2,45'e çekildiği kaydedildi.



ABD'nin gümrük vergileri ve ticaret belirsizliğinin ekonomik faaliyetler üzerinde yük oluşturmasıyla, Kanada'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 1,5 gerilediğine işaret edilen açıklamada, son iki ayda istihdamın düştüğü aktarıldı.



Açıklamada, iş kayıplarının büyük ölçüde ticarete duyarlı sektörlerde yoğunlaştığı ifade edilerek, ekonominin geri kalanında istihdam artışının yavaşladığı ve bu durumun zayıf istihdam eğilimlerini yansıttığı vurgulandı.



Tüketici enflasyonunun ağustosta yüzde 1,9 olarak gerçekleştiği, çekirdek enflasyon göstergelerinin de son aylarda yüzde 3 civarında seyrettiğine işaret edilen açıklamada, temel enflasyonun yüzde 2,5 civarında olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Ekonominin zayıflaması ve enflasyonun yukarı yönlü risklerinin azalmasıyla birlikte, riskleri daha iyi dengelemek için politika faiz oranının düşürülmesinin uygun olduğuna karar verildi. İleriye bakıldığında, ticaretteki değişikliklerin yıkıcı etkileri, ekonomik faaliyeti olumsuz etkilese de maliyetleri artırmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.



"RİSK DENGESİ DEĞİŞTİ"

BoC Başkanı Tiff Macklem de faiz kararına ilişkin basın toplantısında, Kanada ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskleri ve belirsizlikleri dikkate alarak hareket ettiklerini vurgulayarak, temmuz ayından bu yana yaşanan üç gelişmenin risk dengesini değiştirdiğini anlattı.



Bu gelişmeleri ülkede iş gücü piyasasının zayıflaması, temel enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıların yatışması ve Kanada'nın çoğu misilleme gümrük vergisini kaldırmasıyla gelecekteki enflasyonun yukarı yönlü riskin azalması olarak sıralayan Macklem, BoC'un riskleri değerlendirmeye devam edeceğini ve yeni bilgilere yanıt vermeye hazır olacağını kaydetti.



Macklem, bugünkü faiz kararıyla, mart ayından bu yana ilk kez politika faizinin düşürülmesi konusunda açık bir mutabakat sağlandığına dikkati çekerek, "Küresel çalkantıların yaşandığı bu dönemde Kanadalıların fiyat istikrarına olan güvenini sürdürmelerini sağlamaya odaklanıyoruz. Enflasyonun iyi kontrol altında tutulmasını sağlarken ekonomik büyümeyi destekleyeceğiz." dedi.

BOC, NİSAN AYINDA FAİZ İNDİRİMLERİNE ARA VERMİŞTİ



Geçen yıl haziran ayında, 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştiren BoC, bu adımıyla enflasyonu dizginlemek için yapılan agresif faiz artışları sonrası "G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası" olmuştu.



Politika faizini üst üste yedi toplantıda toplam 225 baz puan düşüren Banka, en son bu yıl mart ayında faiz indirimine gitmişti.



BoC, nisan ayındaki toplantısında ise faiz indirimlerine ara vermiş, haziran ve temmuz aylarında da politika faizini sabit tutmuştu.