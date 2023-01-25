Kapasite kullanım oranı ocakta geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,7'ye yükseldi Haberi Görüntüle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1751 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak yüzde 75,3'e indi.



Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 75,8 oldu.

