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Kapasite kullanım oranı ocakta geriledi

Kapasite kullanım oranı, ocak ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azaldı ve yüzde 76,4 seviyesine geriledi.

Kapasite kullanım oranı ocakta geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,3 puan azalışla yüzde 76,2'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından () yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya kıyasla 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4'e indi.

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