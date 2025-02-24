Kapasite kullanım oranı geriledi

Kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5'e indi.

Kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet 'ndan () yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9'a çıktı.

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