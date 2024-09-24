Kapasite kullanım oranında hafif gerileme

Kapasite kullanım oranı, eylülde geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranında hafif gerileme

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan () yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1766 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 74,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 75,9'ye yükseldi.

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