Kapasite kullanımı düştü

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.



Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.



