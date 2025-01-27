Kapasite kullanımında gerileme

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1745 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.



Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya oranla 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 oldu.



Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 74,8'e indi.