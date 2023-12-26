Kapasite kullanımında hafif düşüş

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, aralık ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.



Kapasite kullanımı, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1735 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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