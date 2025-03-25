Kapasite kullanımında yükseliş sürüyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış kapasite kullanım oranı, mart ayında 0,3 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.

Kapasite kullanımında yükseliş sürüyor

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet 'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

Büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.

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