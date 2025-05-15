Kapıda vize ücreti 85 euro oldu

Türkiye ile Yunanistan arasındaki bazı adaları kapsayan kapıda vize uygulaması geçen yıl başlamıştı.



Talep beklenenden de yüksek olunca süre bir yıl daha uzatılmıştı.



Kapıda vizeyle seyahat edilebilecek Yunan adası sayısı da 10'dan 12'ye yükseltildi.



İŞTE AYRINTILAR



Uygulamanın ayrıntıları da belli oldu.



Geçen yıl 60 euro olan vize ücreti yüzde 42 artışla 85 euroya çıktı.



18 yaş altı için ise vize ücreti 20 euro olarak belirlendi.



Yunan adalarına sefer düzenleyen İstanbul Deniz Otobüsü de yaz tarifesini yayımladı. Seferihisar-Samos seferi 40 euro, Kuşadası-Samos seferi 55 euro, Dikili-Midilli Adası seferi ise 45 euro olarak açıklandı.



NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?



Kapıda vizeyle en fazla 6 gece 7 gün seyahat edilebilecek. Vize tek giriş özelliğine sahip olacak ve sadece başvuru yapılan adayı kapsayacak.



Evlar Yunanistan polisi tarafından kabul edilmediği takdirde vize ücretinin iadesi yapılmıyor.

