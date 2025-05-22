Kar eden TD Bank, personel çıkaracak

TD Bank, sermaye piyasaları işindeki büyümenin etkisiyle beklenenden daha iyi bir üç aylık kazanç bildirdi.



650 MİLYON DOLAR TASARRUF SAĞLAYACAKLAR



Kredi kuruluşu ayrıca, çalışanlarının yaklaşık yüzde 2'sinin veya yaklaşık 2000'inin işten çıkarılması, iş tasfiyeleri ve çıkışlar da dahil olmak üzere yıllık 650 milyon dolara kadar tasarruf sağlayacak bir yeniden yapılandırma programı açıkladı.



Toptan bankacılık, sermaye piyasaları ve yatırım bankacılığı işlerini barındıran net gelirde yüzde 16'lık bir artış ve bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir artışla 2.13 milyar dolarlık rekor gelir açıklandı.



TD Bank CFO'su Kelvin Tran "Piyasada belirsizlik olduğunda, insanlar yön konusunda görüş bildiriyor, bu nedenle aslında daha fazla işlem hacmi gerçekleştiğini görüyorsunuz. TD, hem menkul kıymetler tarafında hem de varlık yönetimi tarafında bundan faydalanacaktır." dedi.



YEDEK AKÇELERİNİ ARTIRDI



Bununla birlikte banka, belirsiz bir ortamda gelecekteki kredi sorunlarına karşı kalkan oluşturmak için bir önceki yıl 1.07 milyar dolar olan karşılıkları 1.34 milyar dolara çıkardı.