Kara para soruşturması reddedildi

Mali Eylem Görev Gücü, Endonezya 'daki sivil toplum gruplarından oluşan bir koalisyonun, yolsuzlukla elde edilen varlıkların Danantara devlet varlık fonu tarafından çıkarılan tahvilleri satın almak için kullanılmasına izin verdiğini söylediği yeni yasayla ilgili soruşturma başlatmayı reddetti.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Perşembe günü Nikkei Asia 'ya yaptığı açıklamada, Endonezya'nın mali yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili olarak bir grup sivil toplum kuruluşundan bir mektup aldığını ancak ülkenin üyeliğini iki yıl sonraki bir sonraki planlı incelemeye kadar ele almayacağını belirtti.

Danantara Monitor'ün önceki gün yayınladığı mektupta, mevzuatın Danantara tarafından çıkarılan "vatansever tahviller" ve "kırmızı beyaz tahviller" satın almak için kullanılan paranın kara para aklama şüphesi veya hukuk davaları açısından soruşturulamayacağını belirttiği için yapılan değişikliklerin Endonezya'nın FATF yükümlülüklerini ihlal ettiği iddia edildi. Mevzuat ayrıca, bu tür tahvil alımları için kullanılan fonlara ilişkin verilerin mahkeme davalarında delil olarak kullanılamayacağını da belirtiyor.

FATF sözcüsü yazılı bir açıklamada, "Paylaşılan bilgiler, olağan süreçlerimize uygun olarak incelenecektir" dedi ve ekledi: "Endonezya'nın kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele çerçevesine ilişkin tüm ilgili bilgiler, 2028'de başlayacak olan Endonezya'nın yaklaşan karşılıklı değerlendirmesinin bir parçası olacaktır."

FATF internet sitesine göre, Endonezya'da bir sonraki "olası yerinde inceleme" Kasım 2029'a kadar planlanmıyor ve ülkenin üyeliğiyle ilgili bir sonraki "olası genel kurul görüşmesi" ise Haziran 2030'da yapılacak.