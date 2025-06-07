Kara paracılara yaptırım: 30 kişi, 16 şirket listeye alındı

ABD'de Trump yönetimi Tahran'a karşı "maksimum baskı" kampanyasını sürdürürken ABD, İran hükümeti için yasa dışı faaliyetlerden milyarlarca dolar aklamakla suçladığı kişi ve şirketlere yaptırım uyguladı.



Hazine Bakanlığı cezaların 30'dan fazla şahsın yanı sıra Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 16 şirketi hedef aldığını açıkladı.



SCOTT İRAN'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI



Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada "İran'ın gölge bankacılık sistemi, petrol satışlarından elde ettiği gelirlere eriştiği, para taşıdığı ve istikrarı bozucu faaliyetlerini finanse ettiği rejim için kritik bir can damarıdır" dedi.



Hazine duyurusunda, İranlı Zarringhalam kardeşler, Mansour, Nasser ve Fazlolah yaptırım uygulanan İranlı kişi ve kuruluşların uluslararası finans sistemine erişimini sağlayan ağın arkasındaki kolaylaştırıcılar olarak adlandırılıyor.



İddialara göre bu ağ, İran merkezli döviz bürolarının Hong Kong ve BAE'deki paravan şirketler aracılığıyla anlaşmalara aracılık ettiği paralel bir bankacılık sistemi olarak işliyor.



Dışişleri Bakanlığı yaptırımlarla ilgili yaptığı ayrı bir açıklamada "İran istikrarı bozucu faaliyetlerine devam ettiği sürece ABD İran'ın finansal ağlara ve küresel bankacılık sistemine erişimini engellemeye devam edecektir" dedi.



Trump yönetimi, nükleer anlaşma için müzakereler devam ederken bile İran'a birkaç tur yaptırım uyguladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam etmesine izin vermeyeceğini açıklaması ve Tahran'ın ABD'nin nükleer anlaşma önerisini muğlak olduğu için eleştirmesiyle, henüz planlanmamış bir sonraki görüşme turu öncesinde gerilim tırmanıyor.

Perşembe günü düzenlenen bir brifingde Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran'ı öneriyi kabul etmeye teşvik etti.



Baş sözcü yardımcısı Tommy Pigott "Bunu kabul etmek onların yararına olacaktır. İran rejiminin asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda da defalarca ve defalarca net olduk." dedi.