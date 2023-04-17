Karadeniz gazı iletim hattına verildi

"KARADENİZ'DE KEŞİF POTANSİYELİ YÜKSEK"

Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi: "Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz."

Petrol üretim çalışmalarına değinen Bakan Dönmez, "Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Gabar'daki saha Esma Çevik'ten çok daha büyük." dedi.

"27 NİSAN'DA AKKUYU'YA YAKIT GELİYOR"

27 Nisan'da nükleer yakıtın Akkuyu Nükleer Santral'e geleceğini kaydeden Dönmez, 2024'te ilk üniteyi devreye almayı hedeflediklerini söyledi.