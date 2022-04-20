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Karadeniz gazı yatırımına teşvik

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın çıkarılıp kullanıma sunulması için 145 milyar lira tutarında yatırım yapılacak.

Haberler - NTV Haber 20.04.2022 - 11:34

Karadeniz gazı yatırımına teşvik

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Zonguldak açıklarındaki Sakarya doğalgaz sahasında yapılacak yatırım, "proje bazlı devlet yardımı" kapsamına alındı.

'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yatırım başlangıç tarihi, 1 Ocak 2021 olarak belirlendi.

Yatırım süresi 11 yıl olarak belirlenen kararda toplam yatırım tutarı, 145 milyar 177 milyon lira olarak yer aldı.

Yatırım kapsamında bin 18 ilave istihdam sağlayacağı belirtilirken, sahanın yıllk doğalgaz üretim kapasitesi 14 milyar metreküp olarak öngörüldü.

Sakarya doğalgaz sahası yatırımına tanınan "proje bazlı devlet yardımı" statüsü kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi uygulanacak.

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