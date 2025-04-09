Karadeniz'de fındık mesaisi başladı

Trabzon , Ordu ve Giresun'daki fındık üreticileri, 2025 yılı hasat dönemi öncesi hazırlıklarına başladı. Verim ve kaliteyi artırmak isteyen üreticiler, fındık dallarının yeşermeye başladığı bugünlerde iyi bir sezon geçirmek için çalışıyor. Bahçelerindeki yabani otları temizleyen üreticiler, kozalak akarı ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla da mücadele edecek.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındığın ülke ve bölge ekonomisi açısından önemli bir ürün olduğunu söyledi.



Fındık için yıl içerisinde aylara göre yapılacak çalışmalar olduğunu dile getiren Ergan, bunun "fındık tarım takvimi" olarak nitelendirildiğini ifade etti.



Ergan, üreticilerin bugünlerde bahçelerindeki yabani otları temizlediğini belirterek, "Bundan sonra da fındığın zararlılarla mücadelesiyle, gübrelenmesiyle alakalı çalışmalar olacak. Biz bununla ilgili hem üreticilere hem de üyelerimize neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz." diye konuştu.