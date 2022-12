Karadeniz'de palamudun yerini hamsi aldı

Karadeniz'de palamut yerini hamsiye bıraktı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.

'Vira bismillah' diyerek denizlere açılan Karadenizli balıkçıların ağları, sezonun başında palamutla doldu.

Uzun süre tezgahlarda bolluğu yaşanan palamudun yerini ise bugünlerde hamsi aldı. Rize'de hamsi, iriliğine göre kilosu 20 ile 60 lira arasında satılıyor.

Tezgahlarda palamudun tanesi 50 lira, çupranın tanesi 100 lira, mezgitin kilosu 30 lira, çinekopun kilosu ise 100 liradan satışa sunuluyor.

''HAMSİNİN FİYATI UYGUN''

Balıkçı Ali Sarı, “Şu an da 30 lira hamsi, uygun bir fiyatı var. Daha büyükleri 60 lira. Her bütçeye uygun hamsi çeşidimiz var. Vatandaştan şu an aldığımız tepki gayet güzel. Havalar biraz daha soğuduğunda hamsinin de fiyatı düşecektir” dedi.



Hamsiyi çok özlediklerini söyleyen Bilal Yılmaz ise “Şimdi hamsi alıyoruz. Bu akşam hamsili pilav yapacağız. Hamsinin boyutları biraz küçük ama lezzeti çok güzel. Biraz daha boyutları büyürse insanlar bol bol hamsi yer. Fiyatta inşallah biraz daha düşer. Rizelinin ana yemeği hamsi. Hamsiyi çok özlemiştik” diye konuştu.