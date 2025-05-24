Karadeniz'deki doğalgaz üretimi iki katına çıkıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak yüzer üretim platformunun 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı geçeceğini bildirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak yüzer üretim platformunun 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı geçeceğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
- Etiketler :
- Haberler -
- Doğalgaz
- Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
- İstanbul Boğazı