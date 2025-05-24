Karadeniz'deki doğalgaz üretimi iki katına çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak yüzer üretim platformunun 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı geçeceğini bildirdi

Karadeniz'deki doğalgaz üretimi iki katına çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak yüzer üretim platformunun 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı geçeceğini bildirdi. 

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