Karar Resmi Gazete'de. Yurt dışına çıkış harcı 1250 TL oldu
31.12.2025 20:15
Son Güncelleme: 31.12.2025 20:18
iStockPhoto
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.
Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.
Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTTI
Yeni Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla özel iletişim vergisi 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 artırılarak 700 TL oldu.