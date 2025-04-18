Kargoda tüm zamanların rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir önceki yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan gönderi sayısının 2024'ün ikinci altı ayında yüzde 9,6 artarak yaklaşık 746,68 milyon adet olarak gerçekleştiğini belirtti.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan, 2024 yılı ikinci yarısına ilişkin Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu ile ilgili açıklama yapan Uraloğlu, "2024 yılında toplam taşınan posta kargosu böylece 2023 yılına göre yüzde 8,3 artışla 1,38 milyarı aşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı." ifadesini kullandı.​​​​​​​



Sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 25'i ulusal, 37'si yerel olmak üzere 62 yetkilendirme verildiğini bildiren Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen ilin 24 yetkilendirme ile İstanbul olduğunu, bu ili sırasıyla 5 yetkilendirme ile İzmir'in ve 4 yetkilendirme ile Ankara'nın takip ettiğini aktardı.



Uraloğlu, geçen yılın ikinci yarısı itibarıyla Türkiye genelinde toplam 10 bin 992 posta acente ve şubesinin hizmet verdiğine işaret ederek, bu acente ve şubelerin 1955'inin İstanbul'da, 753'ünün Ankara'da ve 576'sının İzmir'de bulunduğunu ve posta sektörünün 122 bini aşkın kişiye istihdam sağladığını kaydetti.



Bakan Uraloğlu, gönderilerin yaklaşık yüzde 3'ünün aynı gün, yüzde 80'inin 2 gün içinde teslim edildiğini dile getirdi.