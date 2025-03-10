Kargoda yeni dönem: Aynı gün teslim edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin yeni projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Uraloğlu, Aynı Gün Teslim projesi kapsamında e-ticaret gönderilerinin yoğun olduğu büyük şehirlerde aynı il varışlı gönderilerin aynı gün teslim edilmesi sağlanacağını ifade etti.



BURSA'DA BAŞLADI, SIRA ANKARA'DA



Söz konusu proje 13 Ocak 2025 tarihinde Bursa'da hayata geçirilmişti.



Uraloğlu “Bursa’da pilot olarak başlattığımız Aynı Gün Teslim Projesi kapsamında, yaklaşık 4 bin gönderiyi kabul edildiği gün alıcısına ulaştırdık.” diye konuştu.



Projenin ikinci fazında Ankara’da uygulamanın devreye alınacağını belirten Uraloğlu, pilot uygulamanın ardından İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde de hizmetin sunulacağını ifade etti.



YERİNDE DAĞITIM BAŞLIYOR



Yerinde Dağıtım modeli ile ilgili de bilgi veren Uraloğlu, bu model ile kabul ilinden farklı bir ile sevk edilen gönderilerin, varış iline ulaştığı gün teslim edilmesinin amaçlandığını belirtti.



Uraloğlu, uygulamanın ilk olarak Şanlıurfa'da devreye alınacağını kaydetti.

