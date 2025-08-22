Karideslerde ölümcül radyoaktif alarmı: Hepsi toplatılıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olası radyoaktif kontaminasyon şüphesi nedeniyle dondurulmuş karideslere yönelik geri çağırma kararını genişletti. Southwind Foods, LLC tarafından satılan çiğ ve pişmiş karides ürünleri, Sezyum-137 ile temas riski nedeniyle raflardan toplanıyor.

DOKUZ EYALETTE SATILDI

FDA’nın Perşembe günü yayımladığı uyarıya göre, geri çağırılan ürünler 17 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında Alabama, Arizona, Kaliforniya, Massachusetts, Minnesota, Pensilvanya, Utah, Virginia ve Batı Virginia’da satıldı. Sand Bar, Arctic Shores, Best Yet, Great American ve First Street markaları altında piyasaya sürülen ürünler şüpheli listesine alındı.

Söz konusu karideslerin “sınırlı miktarda” olduğunu ve geri çağırmanın gönüllü şekilde başlatıldıĞI açıklandı. Şirket ayrıca şu ana kadar herhangi bir hastalık vakasının bildirilmediğini duyurdu.

WALMART'TA SATILAN ÜRÜNLER DE GERİ ÇAĞRILDI

Hafta başında Walmart’ta satılan Great Value marka çiğ dondurulmuş karidesler de Sezyum-137 şüphesiyle geri çağrılmıştı. FDA, hem Southwind Foods hem de Great Value markalı ürünlerin Endonezya’da BMS Foods tarafından paketlendiğini belirtti.

İTHALAT ASKIYA ALINIDI

FDA, BMS Foods’un ürünlerinin “sağlıksız koşullar altında hazırlandığını” ve bu nedenle Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası’nı ihlal ettiğini tespit etti. Kurum, sorun çözülene kadar şirketin karides ürünlerinin ABD’ye ithal edilmeyeceğini açıkladı.

Buna karşın, şu ana kadar Sezyum-137 pozitif çıkan veya uyarı veren herhangi bir ürünün ABD gıda tedarikine girmediği bildirildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı’na göre Sezyum-137, yüksek miktarda maruz kalınması durumunda yanıklara, akut radyasyon hastalığına ve hatta ölüme yol açabilen radyoaktif bir izotop. FDA, riskin boyutlarını takip etmek için sektörle işbirliği içinde olacağını ve gerekirse yeni adımlar atacağını duyurdu.