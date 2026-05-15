Karında 48 kat büyüme bekliyor

Kioxia Holdings, Cuma günü yaptığı açıklamada, yapay zeka veri merkezlerinden gelen artan talebin bellek yarı iletkenlerinin fiyatlarını ve sevkiyatlarını yukarı çekmeye devam etmesi nedeniyle, çeyrek dönemlik net karında 48 katlık bir artış öngördüğünü belirtti.

Japon bellek çipi tedarikçisi, Nisan-Haziran çeyreği için net karının bir önceki yılın aynı dönemine göre 18,27 milyar yenden 869 milyar yene (5,6 milyar dolar) yükseleceğini öngördü. Faaliyet karının ise aynı döneme göre 29 kat artarak 1,29 trilyon yene ulaşması ve analist tahminlerini aşması bekleniyor.

Şirket ayrıca, yatırımcı tabanını genişletmek ve kurumsal değeri artırmak amacıyla, adi hisselerini temsil eden Amerikan depozito hisselerini (ADS) bir ABD menkul kıymetler borsasında halka arz etmeye hazırlandığını duyurdu. Halka arzın gerçekleşeceği yer ve zamanlama henüz belirlenmedi.

Kioxia hisseleri Tokyo'daki piyasa kapanışından sonraki işlemlerde Cuma günkü kapanış fiyatına göre yüzde 22'ye varan oranda yükseldi.

Kioxia, Mart ayında sona eren mali yıl için bir önceki yıla göre iki katından fazla olan 554 milyar yenlik rekor net kar açıkladıktan sonra iyimser bir görünüm sergiledi. Mali yıl için faaliyet karı yüzde 92,7 artarak 870 milyar yene, gelir ise yüzde 37 artarak 2,34 trilyon yene ulaştı; bu artışın temel nedenleri arasında NAND flaş bellek ürünlerinin ortalama satış fiyatlarındaki yükseliş ve sevkiyat hacimlerindeki artış yer alıyor.

Şirket, bu keskin iyileşmenin, özellikle büyük miktarda veriyi depolamak için kullanılan yüksek kapasiteli katı hal sürücülerine (SSD'ler) yönelik olmak üzere, veri merkezi müşterilerinden gelen üretken yapay zeka uygulamaları ve donanımlarına yönelik güçlü talepten kaynaklandığını belirtti.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hiroo Oota, Cuma günü yapılan kazanç bilgilendirme toplantısında, yapay zeka sunucularına ve veri merkezlerine yönelik talebin, özellikle yüksek kapasiteli SSD'ler olmak üzere, bellek pazarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Oota, "Üretken yapay zekanın kullanımının eğitimden çıkarıma doğru önemli ölçüde kaymasıyla birlikte depolamanın önemi giderek arttı. Yapay zeka toplumun temelinin bir parçası haline geliyor ve flash bellek pazarının gücünün devam etmesi bekleniyor." dedi.

Dünyanın Samsung Electronics'ten sonraki en büyük ikinci NAND flaş bellek üreticisi olan Kioxia da, bellek sektöründeki uzun süreli düşüşün ardından büyük üreticilerin üretim disiplinini sürdürmesiyle NAND pazarında arz-talep koşullarının daraldığına dikkat çekti.

SSD'lerde kullanılan ve çıkarım işlemlerinde (eğitilmiş yapay zeka modellerinin içerik üretmek veya görevleri yerine getirmek için kullanılması) giderek daha önemli bir rol oynayan NAND flaş bellekte de kısıtlamalar ortaya çıkmaya başlıyor.

Kioxia'nın hisseleri, yapay zekâ destekli bellek talebine ilişkin artan yatırımcı iyimserliğiyle birlikte yükselişe geçti. Hisse senedi bu yıl dört katına, bir önceki yıla göre ise 20 kattan fazla artarak şirketin piyasa değerini 24 trilyon yenin üzerine çıkardı ve Japonya 'nın en değerli halka açık şirketlerinden biri haline getirdi.

Kioxia, küresel çapta üretken yapay zeka kullanımının hızlanmasıyla birlikte önemli bir büyüme faktörü olarak görülen bir alan olan, kurumsal SSD'lere ve yapay zeka sunucularında kullanılan gelişmiş bellek ürünlerine odaklanmasını artırıyor.