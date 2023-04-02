Karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı

Beykoz'daki bir manavda ise karpuzun kilosu 20 lira.

Yol üzerinde kendine ait tezgahında satış yapanlar ise karpuzun kilosunu 30 liradan satıyor. Vatandaşlar fiyatları yüksek bulduğunu belirtiyor.



"DİLİMİNİ 51 LİRAYA SATIYORUZ; DAHA ÇOLK TERCİH EDİLİYOR"

Bayrampaşa'da pazar esnafı olan Hilmi Ekinci, “Karpuzun kilosu 35 lira. Sabah tezgahıma 4 karpuz getirdim. Ramazan ayından dolayı fazla satılmıyor. Bugün 50 kilo karpuz geldi, tane ile 4 karpuz ile tezgahı açtım ama parça halinde satıyorum." dedi. Karpuzun diliminin 1 buçuk kiloya denk gelecek şekilde kesip 51 liraya sattığını ifade eden Ekinci, "Dilim daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

"KİLO FİYATI 20 LİRA"

Beykoz'da manav işleten Şevket Okur ise, “Karpuz bize 3 gün önce geldi. Kilo fiyatı 20 lira. Şu an piyasada kilo fiyatı 25-30 lira arasında değişiyor. Günlük 20 tane geliyor, 10 tane satabiliyorum, talep var." şeklinde konuştu.