Karşılıksız çek patladı: İcra takipleri arttı, esnaf önlem aldı

Karşılıksız çekler, alınamayan ödemeler firmaları zora sokuyor. Bu nedenle iflas edenler de var, iflasının eşiğinden dönenler de... Bu yılın ilk altı ayında karşılıksız çek sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 80’e yaklaştı, 62 bin 597’den 111 bin 886’ya yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa en çok sorun yaşanan iller.

“ÖDEME ARACIYKEN KREDİ ARACINA DÖNDÜ”



Konuyla ilgili olarak konuşan Avukat Mustafa Zafer, “Çek bir ödeme aracıyken sanki bir kredi aracına döndü. Bunlar bir noktada patladı. 68 milyara dayanan karşılıksız çek oranıyla karşı karşıya kaldı. 2024 yılında 5 milyon yeni icra takibi açıldı .” dedi.



Uzmanlar, çeki kesenlerin de alanların da dikkatli olması gerektiğini söylüyor.



Kaşılıksız çek sayısındaki artışla birlikte esnaf da kendince önlem alıyor. Esnaflar, çekle ödeme yapmak isteyen müşterilerinden teminat istemeye ya da ön ödeme almaya başladı.