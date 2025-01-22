Kartlı harcamalar ikiye katlandı

Banka ve kredi kartlarıyla geçen yıl 14 trilyon 867 milyar liralık harcama yapıldı. Harcama tutarı bir önceki yıla göre yaklaşık iki katına çıktı.



Merkez Bankası'ndan derlenen verilere göre, geçen yıl en fazla harcama 2 trilyon 630 milyar lira ile market ve AVM kategorisinde yapıldı.



İkinci sırada, 1 trilyon 56 milyar lirayla giyim ve aksesuar yer aldı. Onu 1 trilyon 38 milyar liralık tutarla çeşitli gıda kategorisi takip etti.



2024 yılında banka ve kredi kartlarıyla hizmet sektörlerinde 976 milyar liralık, elektrik-elektronik eşya, bilgisayar kategorisinde ise 947 milyar liralık ödeme yapıldı.



Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar önceki yıla göre yüzde 86 arttı. Kartlı alışverişlerin 4 trilyon 329 milyar liralık kısmı internet üzerinden yapıldı.



İnternet üzerinden alışverişlerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 29 oldu. Yani yaklaşık her 3 alışverişten biri online olarak gerçekleşti.