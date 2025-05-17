Kartlı harcamalarda gizli artış

Kredi kartıyla yapılan harcamalarda hızlı artış yaşandı.



Bankalararası Kart Merkezi, nisan ayına ilişkin harcama verilerini yayımladı. Kartlı ödemeler nisan ayında yıllık yüzde 58 arttı.



Geçen ay kartlarla 1 trilyon 783 milyar liralık harcama yapıldı. En yüksek harcama artışı kredi kartında kaydedildi.



Kredi kartıyla ödemede büyüme oranı yüzde 63, banka kartıyla ödemede yüzde 41 oldu. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise yüzde 11 azaldı.



KARTLA EN ÇOK MARKET ALIŞVERİŞİ YAPILIYOR



Geçen ay 273,4 milyar liralık harcama gerçekleşti Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 156,7 milyar liraydı. Bu da yüzde 74'lük artışa işaret ediyor.



Aynı ay yemek harcamaları yıllık yüzde 57 yükselişle 74,3 milyar liraya çıktı.



Eğitim harcamaları yüzde 86 artışla 28,4 milyar liraya giyim harcamaları yüzde 17 artışla 87,1 milyar liraya yükseldi.



Kuyum harcamaları ise altın fiyatındaki artışın etkisiyle yıllık yüzde 75 artış kaydetti ve 38 milyar lira olarak gerçekleşti.