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Kartlı işlemler tarihi zirvede

Kartlı işlemler geçen hafta tarihi zirvesini gördü. Banka ve kredi kartı işlem adedi 324 milyonu aştı. Böylece kartlar, yılbaşı haftasından daha fazla kullanılmış oldu. Harcama tutarlarında da yüksek seviye devam etti.

Kartlı işlemler tarihi zirvede

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara rağmen kartlı harcamaların devam ettiği görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 8 Mart haftasında banka ve işlem adedi 324 milyonu aştı. Bu rakam kartlı işlemlerdeki en yüksek seviye olarak kaydedildi. En yoğun işlemler market ve alışveriş merkezlerinde görüldü.

Son rekor yılbaşı alışveriş haftasından önce yaşanmıştı. 29 Aralık 2023 haftasında kartlı işlemler 320 milyonun üzerinde kaydedilmişti.

Harcama tutarlarında da yüksek seviye devam etti. 8 Mart'ta banka ve kredi kartı harcamaları 251,9 milyar TL oldu. Önceki hafta 262,6 milyar TL ile rekor kaydedilmişti.

Kartlı işlemler tarihi zirvede - 1 Kartlı harcamalar (mavi alan) ve işlem adedi (siyah çizgi)
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NAKİT AVANSA SINIR GELDİ

Kredi ve kredi kartlarına yönelik adımların atılması bir süredir bekleniyordu.

Bankalar, hafta içi nakit avansa taksit sınırı getirerek ilk adımı resmen atmış oldu. Taksit sınırı 12'den 3'e indirilirken, nakit avansta limit oranları düşürüldü.

Aynı zamanda kredi faizlerinde de artışa gidildi. Alınan kararlar kart ile taksitli alışverişleri kapsamadı. Kredi kartı ile ilgili düzenlemelerin nisan ayından sonra gelmesi bekleniyor.

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