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Kartlı ödeme yapacaklar dikkat. İki gün boyunca iki saat kullanılmayacak

30.09.2026 13:15

Kartlı ödeme yapacaklar dikkat. İki gün boyunca iki saat kullanılmayacak
Anadolu Ajansı

Enpara bakım uyarısı yaptı.

Burak TaşçıEkonomi editörü
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Kartlı ödeme sistemlerindeki iyileştirme çalışmaları için kart kullanımları belirlenen saatlerde faaliyet gösteremeyecek.

Kredi kartı ve banka kartı kullanımları planlı bakım çalışması nedeniyle hizmet vermeyecek.

 

Enpara 'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar günü saat 02:00-04:00 arasında karlı ödeme sistemlerinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle kartlar kullanılmayacak.

 

Diğer hizmet kanallarında ise kesinti planlanmıyor.