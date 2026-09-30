Kartlı ödeme yapacaklar dikkat. İki gün boyunca iki saat kullanılmayacak
30.09.2026 13:15
Anadolu Ajansı
Enpara bakım uyarısı yaptı.
Kartlı ödeme sistemlerindeki iyileştirme çalışmaları için kart kullanımları belirlenen saatlerde faaliyet gösteremeyecek.
Kredi kartı ve banka kartı kullanımları planlı bakım çalışması nedeniyle hizmet vermeyecek.
Enpara 'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar günü saat 02:00-04:00 arasında karlı ödeme sistemlerinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle kartlar kullanılmayacak.
Diğer hizmet kanallarında ise kesinti planlanmıyor.