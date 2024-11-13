Kartlı ödemelerde market ve AVM'ler ilk sırada

Ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla 1 trilyon 255 milyar liralık işlem yapıldı.



Merkez Bankası verilerine göre geçen ay en fazla harcama 227,5 milyar lira ile market ve AVM kategorisinde gerçekleşti



Geçen ay kartlarla gıdaya 89 milyar lira harcanırken, giyim ve aksesuara 89 milyar, hizmet sektörlerine 84 milyar liralık ödeme yapıldı.



İNTERNETTEN 346 MİLYAR LİRA HARCANDI



Yemek kategorisinde 77 milyar lira, benzin ve yakıt istasyonlarına 75 milyar lira, elektrik, elektronik eşyalara 65 milyar lira, yapı malzemeleri, hırdavat ve nalburiye harcamalarına 53 milyar lira ödendi.



Ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin 346 milyar liralık kısmı internet üzerinden yapıldı.



İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 28 oldu.



HARCAMALARDA YAVAŞLAMA SİNYALİ



Öte yandan banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda ağustos ayından itibaren bir yavaşlama izleniyor.



Harcamalar ekimde ağustosa göre yüzde 20 azaldı.



En fazla düşüş eğitim, kırtasiye, ofis malzemeleri ile konaklama sektörlerinde görüldü.

