Kasada komisyon savaşı

Kimi esnaf da çareyi bu komisyon oranını sattığı ürüne yansıtmakta bulmaya başladı.

Kasadaki bu komisyon savaşında kar eden bankalar, kaybeden ise vatandaş oluyor.

Bu da vatandaşa zam olarak yansıdı.



Ne var ki işletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret istemeleri yani tüketiciden alınan komisyon ya da hizmet bedeli adı altında ücretler kanuna aykırı.



IBAN ÖDEMELERİ VERGİ TAKİBİNE ALINDI



Komisyon oranından kaçmak için kimi esnaf ise IBAN ile ödemeye yöneldi.

Ancak IBAN ile ödemeler Vergi Denetim Kurulu'na takıldı.

Çünkü kayıt dışı ile mücadele kapsamında alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyenler yakın takibe alındı.

Esnaf da vatandaş da bu komisyon oranlarının düşmesini istiyor.