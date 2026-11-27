Kasap ve marketlerde bulmak çok zor. Kilosu bin liraya çıktı, karaborsaya düştü
27.11.2026 11:33
Esnaf, talebi karşılamak için Şanlıurfa ve Gaziantep'ten ciğer getirtiyor.
Adana'da geçmişte rağmen görmeyen ciğer, artık gastronomi etkinlikleri beraber sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi haline geldi. Kilosu yaklaşık bin lira olan ciğere teminde sıkıntı yaşanıyor.
Adana'da geçmişte fazla tercih edilmeyen sakatat ürünleri yeniden popüler oldu.
Ciğer ile yapılan kebap, son yıllarda düzenlenen fuar, festival ve karnavallarla birlikte kentin gastronomi kültürünün önemli parçalarından biri haline geldi. Özellikle Adana Lezzet Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı gibi organizasyonların ardından kent dışından gelen ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği ciğer, sabah kahvaltılarında tüketilmeye başlandı.
Sabahın erken saatlerinde ciğer tüketen vatandaşın talebi ile fiyatlar da arttı.
KİLOSU BİN LİRA
Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, geçmişte satışına rağbet gösterilmeyen ciğerin bugün talebe yetiştirilemediğini söyledi.
Yaklaşık 15 yıl önce karaciğerin satılmadığı için döküldüğünü belirten Yağmur, "Ciğere daha önce fazla rağbet yoktu. Fakat ilimizde düzenlenen fuarlar, festivaller ve karnavallarla birlikte kentin tanıtımı arttı." dedi.
Ciğerin sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Yağmur, "Ayrı bir kültüre dönüştü. Adanalıların yanı sıra çeşitli illerden gelen vatandaşlar sabah 05.00 gibi ciğer sofralarında buluşmaya başladı." diye konuştu.
Bu nedenle de ciğer fiyatlarında artış yaşandığını ifade eden Yağmur, "Et fiyatını solladı. Ayrıca piyasada ciğer bulamıyoruz. Şu an kemiksiz etin kilosu kasaplarda 850 TL iken ciğer bin ile bin 100 TL arasında satılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yağmur, diğer illerden takviye ciğer getirildiğini de söyledi.
TALEP ARTTI
Adana Kasaplar Çarşısı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen de 15 yıl önceye kadar sakatat çeşitlerinin maddi durumu iyi olmayan kişilerin yemeği olduğunu belirtti.
"Kimse bu ürünleri yemezdi. Ama şu an Adana'da büyük restoran ve kebapçıların açılmasıyla sakatata ilgi arttı." diye konuşan Ökmen, "Sabah erken saatlerde İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan uçakla sırf burada ciğer yemeye gelenler var. Dolayısıyla et fiyatları ciğerin yanında çok uygun kaldı. Kuzu etinin kilosunu 850 TL, ciğeri bin 50 TL'den satıyoruz. Satmak için ciğer bulmakta zorlanıyoruz." diye konuştu.
"CİĞER BULAMIYORUZ, RESMEN KARABORSAYA DÜŞTÜ"
Lokanta işletmecisi ve 35 yıllık kebap ustası Fatih Kaplan da ciğerin adeta karaborsaya düştüğünü dile getirdi.
"Ciğer fiyatları şu an çok fahiş. Ben bin 100 TL'den alınca halka nasıl vereceğim?" diye konuşan Kaplan, şöyle devam etti:
"Eskiden ciğer bu kadar talep görmüyordu. Şimdi sabah kahvaltısı geleneği çıkınca başımızın tatlı belası oldu. Dükkanda bulundurmasak müşteriyi kaybediyoruz, bulundursak ve satsak bir kar bırakmıyor. Kasapta sadece iki tane bulabildim. Resmen karaborsa."