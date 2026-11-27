TALEP ARTTI

Adana Kasaplar Çarşısı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen de 15 yıl önceye kadar sakatat çeşitlerinin maddi durumu iyi olmayan kişilerin yemeği olduğunu belirtti.

"Kimse bu ürünleri yemezdi. Ama şu an Adana'da büyük restoran ve kebapçıların açılmasıyla sakatata ilgi arttı." diye konuşan Ökmen, "Sabah erken saatlerde İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan uçakla sırf burada ciğer yemeye gelenler var. Dolayısıyla et fiyatları ciğerin yanında çok uygun kaldı. Kuzu etinin kilosunu 850 TL, ciğeri bin 50 TL'den satıyoruz. Satmak için ciğer bulmakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

"CİĞER BULAMIYORUZ, RESMEN KARABORSAYA DÜŞTÜ"

Lokanta işletmecisi ve 35 yıllık kebap ustası Fatih Kaplan da ciğerin adeta karaborsaya düştüğünü dile getirdi.

"Ciğer fiyatları şu an çok fahiş. Ben bin 100 TL'den alınca halka nasıl vereceğim?" diye konuşan Kaplan, şöyle devam etti:

"Eskiden ciğer bu kadar talep görmüyordu. Şimdi sabah kahvaltısı geleneği çıkınca başımızın tatlı belası oldu. Dükkanda bulundurmasak müşteriyi kaybediyoruz, bulundursak ve satsak bir kar bırakmıyor. Kasapta sadece iki tane bulabildim. Resmen karaborsa."