Kasım ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak: Ekonomistlerin tahmini ne?

TÜFE'de temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamları ise bugün açıklanacak.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?



AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 62,61

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.