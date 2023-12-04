Kasım ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak: Ekonomistlerin tahmini ne?

TÜFE'de temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamları ise bugün açıklanacak.
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 62,61
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.
MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ ENFLASYONDA
Milyonlarca memur ve emekliler enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor.
Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı netleşecek. 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla zam oranı belli olacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.
Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 22'yi aşmış durumda. Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.
Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında dört aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 29,41'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan iki ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Enflasyon
- Ekonomi
- Ntvpara