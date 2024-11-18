Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından takip edilen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin Kasım ayı faiz kararı beklentisi merak ediliyor. İşte, TCMB Kasım ayı faiz toplantı tarihi...



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.



PPK'nin açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.



TCMB'NİN SON FAİZ KARARI



Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.