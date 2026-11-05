Kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri sorgulama. Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı?

2026 kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri sorgulama ekranı, ödeme bekleyen hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayında 1 milyon 293 bin 534 vatandaşın hesabına toplam 9,6 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin yatırılmaya başlandığını bildirdi.

BAKAN GÖKTAŞ MÜJDEYİ VERDİ

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda kasım ayında 735 bin 763 vatandaşımıza 5 milyar 435 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 557 bin 771 vatandaşımıza 4 milyar 185 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 293 bin 534 vatandaşımızın toplam 9,6 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

KASIM AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Yaşlı ve engelli aylığı sorgulama işlemlerinizi, e-Devlet Kapısı üzerindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama hizmeti aracılığıyla T.C. kimlik numaranızla kolayca yapabilirsiniz.