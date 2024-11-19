Kasım indirimlerine dikkat! Bakanlık yakın takipte

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında tüketici mağduriyetine yol açan yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı denetimlerini sürdürüyor.



Reklam Kurulu'nun 12 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda incelemesi tamamlanan 14 dosya karara bağlandı.

12 DOSYA HAKKINDA İDARİ YAPTIRIM



12 dosya hakkında idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Resen inceleme başlatılan 28 dosya hakkında ise soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kasım ayı indirimlerine ilişkin reklamların halen yayınlanmaya devam ettiği göz önüne alındığında gerek bakanlığımızca yapılan tespitler gerekse bakanlığımıza ulaşmaya devam eden tüketici şikayetlerine istinaden çok sayıda denetim ve soruşturmanın önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği ön görülmektedir." denildi.



EN ÇOK GELEN ŞİKAYET



Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, mal ve hizmet piyasalarında indirimli satış dönemlerinin gerek satıcılar açısından gerekse tüketiciler açısından bir fırsat olabileceğini söyledi.



Kılıç, ancak bunun dürüst, şeffaf, öngörülebilir olduğu müddetçe işletmeler açısından sürdürülebilir olduğuna dikkat çekerek, "Her şeyi para olarak gören, etik değerleri hiçe sayan, sürekli kar edeyim anlayışıyla hareket eden hatta dolandıran ve indirim öncesi fiyatları yükseltip indirim varmış gibi tüketicilere sunan bir takım işletmeler var. Gelen şikayetler arasında bunu yoğun olarak görüyoruz". dedi.