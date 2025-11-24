Kaspersky'den "Black Friday" uyarısı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zekanın alışveriş deneyimindeki ağırlığı hızla artarken, hem tüketiciler hem de perakendeciler söz konusu teknolojiyi tasarruf, hız ve kolaylık odağında daha yoğun kullanmaya başladı.

Kişiselleştirilmiş alışveriş asistanlarından sanal deneme araçlarına kadar yapay zeka, ideal satın alımı daha hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmeyi garanti ediyor.

Alışveriş yapanlar yapay zekayı güçlü bir "fırsat avcısı" olarak kullanıyor ve basit fiyat karşılaştırmalarının ötesine geçerek tüketicilerin alışveriş görevlerini tamamen devredebileceği bir döneme giriyor.

Sadece müşteriler değil, büyük markalar ve pazaryerleri de alışveriş deneyiminin her katmanına hızla yapay zeka entegre ediyor. Bazı markalar, kullanıcıların ürünleri doğrudan yapay zeka sohbet botları aracılığıyla keşfetmesine ve satın almasına olanak tanıyor.

Ancak yapay zeka destekli alışverişin sağladığı kolaylık, yeni siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Yapay zeka ajanlarına alışveriş ve ödeme yetkisi vermek, birkaç güvenlik açığı oluşturuyor.

SOHBET BOTLARI PROMP ENJEKSİYON SALDIRILARINA HEDEF OLABİLİYOR

Sohbet botları, kullanıcıları kötü amaçlı sitelere yönlendiren prompt enjeksiyonu saldırılarına hedef olabiliyorken, bu sitelerden hesap bilgileri çalınması ise finansal dolandırıcılık ve veri sızıntılarına yol açabiliyor.

Ayrıca Efsane Cuma döneminde dolandırıcılar, büyük perakendecileri taklit ederek özel indirim veya ödül vadeden phishing e-postaları gönderebiliyor.

Kaspersky'nin 2024'teki raporuna göre, Efsane Cuma öncesinde perakende odaklı siber tehditlerde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış yaşandı.

Yapay zekanın avantajlarından vazgeçmeden güvenli kalmak mümkünken, tüketiciler akıllı siber alışkanlıkları benimseyerek alışverişi hem karlı hem de güvenli hale getirebiliyor.