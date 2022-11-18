Katar, Dünya Kupası için 300 milyar dolar harcadı

İlişkili Haberler Katar'dan Dünya Kupası öncesi sahte taraftar iddiasına yalanlama

ABD'nin önemli ekonomi yayın kuruluşu Bloomberg'in internet sitesinde yer alan habere göre, Katar, turnuvayı düzenlemeye hak kazanmasının üzerinden geçen 12 yılda hazırlık için 300 milyar dolar harcadı.



Başkent Doha, Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası süresince 1 milyondan fazla futbolseveri ağırlamak için inşa edilen yeni stadyumlar ve otellerle büyük bir dönüşüme uğradı.



Turnuva hazırlıkları kapsamında 7 yeni futbol stadyumu, stadyumların entegrasyonu için bir metro bağlantısı, bir havaalanı, hastaneler, oteller ve alışveriş merkezleri inşa edildi.



İş dünyasının prestijli dergilerinden Forbes'in haberinde ise Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için harcadığı tahmini meblağın 229 milyar doları bulduğu ifade edildi.



Turnuvanın bir önceki ev sahibi Rusya ise bu kapsamda 11,6 milyar dolar harcamıştı.



5 MİLYAR DOLARLIK GELİR BEKLENİYOR



Körfez bölgesindeki zengin komşularıyla Avrupa'nın büyük futbol kulüplerine milyarlarca dolar akıtan Katar'daki Dünya Kupası'ndan yaklaşık 5,4 milyar dolarlık gelir bekleniyor.



Son Dünya Kupası'nı ekran başında yaklaşık 3,6 milyar kişi izlerken Katar'daki organizasyonda bu sayının da aşılacağı tahmin ediliyor.



Pazar günü Katar-Ekvador maçıyla başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası, 200'den fazla ülkede yayımlanacak.